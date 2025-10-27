SAFRAN Aktie
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
|Frühe Anlage
|
27.10.2025 10:04:55
EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde die SAFRAN-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 91,18 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die SAFRAN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,097 Anteilen. Die gehaltenen SAFRAN-Papiere wären am 24.10.2025 333,95 EUR wert, da der Schlussstand 304,50 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 233,95 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von SAFRAN bezifferte sich zuletzt auf 127,63 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Nachrichten zu SAFRAN S.A.mehr Nachrichten
|
27.10.25
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Safran auf 'Outperform' - Ziel 340 Euro (dpa-AFX)
|
24.10.25
|SAFRAN-Aktie: SAFRAN profitiert vom Flugzeugboom - Prognose zum dritten Mal erhöht (dpa-AFX)
|
24.10.25
|ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Safran auf 'Buy' - Ziel 350 Euro (dpa-AFX)
|
24.10.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Safran auf 'Overweight' - Ziel 320 Euro (dpa-AFX)
|
24.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Safran auf 'Buy' - Ziel 350 Euro (dpa-AFX)
|
24.10.25
|Safran erhöht Ausblick trotz negativer Zolleffekte (Dow Jones)
|
20.10.25
|EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.10.25
|EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAFRAN-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu SAFRAN S.A.mehr Analysen
|27.10.25
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|28.04.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|25.04.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|302,00
|-0,85%