WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

Frühe Anlage 27.10.2025 10:04:55

EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SAFRAN-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die SAFRAN-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 91,18 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die SAFRAN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,097 Anteilen. Die gehaltenen SAFRAN-Papiere wären am 24.10.2025 333,95 EUR wert, da der Schlussstand 304,50 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 233,95 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von SAFRAN bezifferte sich zuletzt auf 127,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
