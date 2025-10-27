SAFRAN Aktie

SAFRAN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.10.2025 11:04:39

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Safran auf 'Outperform' - Ziel 340 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat SAFRAN mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Outperform" belassen. Das Wartungsgeschäft bleibe die wichtigste Quelle für steigende Erwartungen an den Triebwerksbauer, schrieb Ken Herbert am Sonntag in seinem Rückblick auf den Quartalsbericht sowie den angehobenen Ausblick./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 16:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 16:01 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SAFRAN S.A.mehr Nachrichten