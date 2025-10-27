ANALYSE-FLASH: RBC belässt Safran auf 'Outperform' - Ziel 340 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat SAFRAN mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Outperform" belassen. Das Wartungsgeschäft bleibe die wichtigste Quelle für steigende Erwartungen an den Triebwerksbauer, schrieb Ken Herbert am Sonntag in seinem Rückblick auf den Quartalsbericht sowie den angehobenen Ausblick./rob/gl/ag

