SAFRAN Aktie
|304,10EUR
|-0,80EUR
|-0,26%
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
27.10.2025 10:29:16
SAFRAN Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 312 Euro auf "Buy" belassen. Der Quartalsumsatz der Franzosen habe die Erwartungen getoppt, schrieb Christophe Menard in seiner am Montag vorliegenden Reaktion./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
312,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
303,80 €
|
Abst. Kursziel*:
2,70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
304,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,60%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAFRAN S.A.mehr Analysen
|10:29
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:54
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|06:09
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
