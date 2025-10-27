SAFRAN Aktie

304,10EUR -0,80EUR -0,26%
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

27.10.2025 10:29:16

SAFRAN Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 312 Euro auf "Buy" belassen. Der Quartalsumsatz der Franzosen habe die Erwartungen getoppt, schrieb Christophe Menard in seiner am Montag vorliegenden Reaktion./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
312,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
303,80 € 		Abst. Kursziel*:
2,70%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
304,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,60%
Analyst Name::
Christophe Menard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:29 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
09:36 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
06:54 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
06:09 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
