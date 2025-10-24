SAFRAN Aktie

303,00EUR -7,70EUR -2,48%
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

24.10.2025 09:28:39

SAFRAN Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Safran nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Dank des anhaltend starken Triebwerksgeschäfts hätten die Franzosen gut abgeschnitten und die Jahresziele angehoben, schrieb George McWhirter am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 06:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
307,10 € 		Abst. Kursziel*:
13,97%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
303,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,51%
Analyst Name::
George McWhirter 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

