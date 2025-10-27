SAFRAN Aktie
|307,70EUR
|2,80EUR
|0,92%
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
27.10.2025 06:54:04
SAFRAN Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Safran mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Outperform" belassen. Das Wartungsgeschäft bleibe die wichtigste Quelle für steigende Erwartungen an den Triebwerksbauer, schrieb Ken Herbert am Sonntag in seinem Rückblick auf den Quartalsbericht sowie den angehobenen Ausblick./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 16:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 16:01 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
340,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
302,40 €
|
Abst. Kursziel*:
12,43%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
307,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,50%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
|
24.10.25
|SAFRAN-Aktie: SAFRAN profitiert vom Flugzeugboom - Prognose zum dritten Mal erhöht (dpa-AFX)
|
24.10.25
|ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Safran auf 'Buy' - Ziel 350 Euro (dpa-AFX)
|
24.10.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Safran auf 'Overweight' - Ziel 320 Euro (dpa-AFX)
|
24.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Safran auf 'Buy' - Ziel 350 Euro (dpa-AFX)
|
24.10.25
|Safran erhöht Ausblick trotz negativer Zolleffekte (Dow Jones)
|
20.10.25
|EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.10.25
|EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAFRAN-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
06.10.25
|EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu SAFRAN S.A.
|06:54
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|06:09
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|307,70
|0,92%
