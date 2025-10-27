SAFRAN Aktie

302,70EUR -1,90EUR -0,62%
SAFRAN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

27.10.2025 06:09:51

SAFRAN Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran von 320 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry hob am Sonntag seine Schätzungen nach den starken Umsatzzahlen der Franzosen an./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 21:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 23:09 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Overweight
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
302,40 € 		Abst. Kursziel*:
15,74%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
302,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,63%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

