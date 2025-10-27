NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran von 320 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry hob am Sonntag seine Schätzungen nach den starken Umsatzzahlen der Franzosen an./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 21:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 23:09 / GMT



