SAFRAN Aktie
|302,70EUR
|-1,90EUR
|-0,62%
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
27.10.2025 06:09:51
SAFRAN Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran von 320 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry hob am Sonntag seine Schätzungen nach den starken Umsatzzahlen der Franzosen an./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 21:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 23:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Overweight
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
350,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
302,40 €
|
Abst. Kursziel*:
15,74%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
302,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,63%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
