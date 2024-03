EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in TotalEnergies-Aktien gewesen.

TotalEnergies-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 50,40 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die TotalEnergies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 19,843 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des TotalEnergies-Papiers auf 59,16 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 173,92 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +17,39 Prozent.

Alle TotalEnergies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 138,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at