CAC 40-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Engie (ex GDF Suez) von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Engie (ex GDF Suez) gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Engie (ex GDF Suez)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 12,17 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 822,030 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Engie (ex GDF Suez)-Papiers auf 21,77 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 895,60 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 78,96 Prozent zugenommen.

Engie (ex GDF Suez) war somit zuletzt am Markt 52,35 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at