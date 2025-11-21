Engie Aktie
WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488
|Frühe Investition
|
21.11.2025 10:04:50
CAC 40-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Engie (ex GDF Suez) von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Engie (ex GDF Suez)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 12,17 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 822,030 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Engie (ex GDF Suez)-Papiers auf 21,77 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 895,60 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 78,96 Prozent zugenommen.
Engie (ex GDF Suez) war somit zuletzt am Markt 52,35 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Engie (ex GDF Suez)mehr Nachrichten
|
09:29
|Handel in Paris: CAC 40 beginnt die Freitagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
20.11.25
|Börse Paris in Grün: CAC 40 letztendlich stärker (finanzen.at)
|
20.11.25
|Gewinne in Paris: CAC 40 am Donnerstagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
20.11.25
|Freundlicher Handel: CAC 40 klettert am Mittag (finanzen.at)
|
20.11.25
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
19.11.25
|Schwacher Handel: CAC 40 schließt im Minus (finanzen.at)
|
19.11.25
|Handel in Paris: CAC 40 am Mittwochnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
19.11.25
|Verluste in Paris: Das macht der CAC 40 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Engie (ex GDF Suez)mehr Analysen
|02.04.25
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.08.24
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.24
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.25
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.08.24
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.24
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.25
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.08.24
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.24
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Engie (ex GDF Suez)
|21,66
|-0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX ebenfalls tiefer - 23.000 Punkte-Marke fällt zeitweise -- Handel in Asien endet mit teils deutlichen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt sind Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls abwärts. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.