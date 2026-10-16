L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|CAC 40-Performance im Blick
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16.10.2026 15:58:26
Euronext-Handel: CAC 40 freundlich
Der CAC 40 legt im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0,46 Prozent auf 7 971,50 Punkte zu. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,354 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7 960,61 Zählern und damit 0,327 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7 934,70 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 916,98 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 980,99 Zählern.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 1,85 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 16.09.2026, den Stand von 8 140,59 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 16.07.2026, bei 8 377,86 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 8 188,59 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 2,73 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 755,03 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Punkten.
Die meistgehandelten CAC 40-Aktien
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 364 149 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LOréal mit 209,419 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick
Die Renault-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,15 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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