Euronext-Handel: Zum Start des Dienstagshandels Gewinne im CAC 40

Anleger in Paris schicken den CAC 40 am Dienstagmorgen erneut ins Plus.

Am Dienstag verbucht der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext ein Plus in Höhe von 0,55 Prozent auf 7 632,07 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,383 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,583 Prozent auf 7 634,19 Punkte an der Kurstafel, nach 7 589,96 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 634,28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 627,37 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 420,69 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 06.11.2023, einen Wert von 7 013,73 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2023, wies der CAC 40 einen Wert von 7 137,10 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,34 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 702,95 Punkten. Bei 7 281,10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 1 151 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 388,168 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,79 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,28 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at