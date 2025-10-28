Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
287 Jobs vor dem Aus 28.10.2025 11:31:39

Stellantis-Aktie dennoch höher: Opel-Testzentrum muss neuen Betreiber suchen

Stellantis-Aktie dennoch höher: Opel-Testzentrum muss neuen Betreiber suchen

Der Autokonzern Stellantis mit seiner deutschen Tochter Opel muss sich einen neuen Betreiber für sein Autotest-Zentrum bei Frankfurt suchen.

Die insolvente Segula Technologies GmbH hat nach eigenen Angaben keinen neuen Investor gefunden und schließt die Test-Standorte Rodgau-Dudenhofen und Rüsselsheim.

287 Mitarbeitern werde zum Monatsende Oktober gekündigt, teilte der Opel-Dienstleister mit. Ein kleines Team soll die Anlagen noch bis zum Jahresende abwickeln. Für 82 meist langjährige Mitarbeiter am Standort Dudenhofen soll eine Transfergesellschaft gegründet werden, um ihnen neue berufliche Perspektiven zu eröffnen.

Strecken für Härtetests

Der französische Ingenieurs-Dienstleister Segula hat nach der Übernahme Opels durch die Peugeot-Mutter PSA größere Teile der Entwicklungsabteilung wie auch der Fahrzeugtests geführt. Die Kapazitäten wurden auch anderen Herstellern angeboten, auch nach der Übernahme wurde investiert. Das 1966 eröffnete Testzentrum gehört zu den größten in Europa und bietet unter anderem Rüttelstrecken, Steilwandkurven und Schleuderfelder.

Die Testgesellschaft Segula Technologies hatte im Juli Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Davon nicht betroffen sind die deutsche Segula-Holding sowie die Töchter zur Arbeitnehmerüberlassung und für Ingenieursdienstleistungen. Das Gelände des Testzentrums gehört weiterhin Opel. Das Unternehmen äußerte sich zunächst nicht zur Zukunft des Geländes.

Die Stellantis-Aktie notiert an der EURONEXT zeitweise 1,74 Prozent höher bei 9,599 Euro.

/ceb/DP/jha

RÜSSELSHEIM (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Stellantis-Aktie: Österreichische Kunden erhalten Autos trotz Produktionspausen pünktlich

Bildquelle: MikeDotta / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantismehr Nachrichten

Analysen zu Stellantismehr Analysen

24.10.25 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
20.10.25 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
17.10.25 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
13.10.25 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.25 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Stellantis 9,61 1,52% Stellantis

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich leichter
Während der heimische Aktienmarkt leichte Verluste einsteckt, kommt das deutsche Börsenbarometer kaum vom Fleck. An den Aktienmärkten in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen