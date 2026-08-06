Evergy Aktie
WKN DE: A2JNBV / ISIN: US30034W1062
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06.08.2026 13:28:27
Evergy, Inc. Q2 Profit Advances
(RTTNews) - Evergy, Inc. (EVRG) released earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $215.0 million, or $0.91 per share. This compares with $171.3 million, or $0.74 per share, last year.
Excluding items, Evergy, Inc. reported adjusted earnings of $208.5 million or $0.88 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.4% to $1.500 billion from $1.437 billion last year.
Evergy, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $215.0 Mln. vs. $171.3 Mln. last year. -EPS: $0.91 vs. $0.74 last year. -Revenue: $1.500 Bln vs. $1.437 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.14 To $ 4.34
The Company expects annual adjusted EPS growth to exceed 8% beginning in 2028 and through 2030
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