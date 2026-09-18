Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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18.09.2026 19:20:00
Everything You Need to Know About Oklo's Strategy
Oklo (NYSE: OKLO), a developer of microreactors for nuclear power plants, went public through a merger with a special purpose acquisition company (SPAC) on May 10, 2024. Its stock opened at $15.50 per share, reached a record high of $174.14 on Oct. 14, 2025, but it now trades at about $38. It was difficult to value because it had neither deployed its first commercial reactors nor generated any meaningful revenue yet.
Nevertheless, analysts expect Oklo's revenue to rise to $2 million in 2026, $8 million in 2027, and $53 million in 2028 as it finally brings its first Aurora Powerhouse reactors online. Let's review Oklo's strategy for those reactors -- and how they could shake up the resurgent nuclear industry.
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