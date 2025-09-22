Ex-FDP-Vize Johannes Vogel wird Personalchef bei Eurowings

DOW JONES--Der frühere FDP-Spitzenpolitiker Johannes Vogel wird ab 1. Dezember die Leitung des Bereichs Personal und Recht bei der Lufthansa-Tochter Eurowings übernehmen. Vogel folgt auf Anja Ratsch, die nach Frankfurt wechselt und künftig eine leitende Funktion im Personalressort des Mutterkonzerns Lufthansa Group übernehmen wird, wie Eurowings mitteilte.

Vogel war langjähriger Bundestagsabgeordneter und FDP-Vize und besitzt Management-Erfahrung im Personalbereich. Er verantwortete unter anderem bei der Bundesagentur für Arbeit die Reorganisation der Internationalen Abteilung.

September 22, 2025 05:40 ET (09:40 GMT)