Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
20.11.2025 15:55:00
Lufthansa bietet für portugiesische Airline TAP
Portugal will Teile seiner staatlichen Fluggesellschaft verkaufen. Die Lufthansa zählt nun offiziell zum Bieterkreis: Sie möchte die »globale Anbindung Portugals stärken«, sagt Konzernchef Carsten Spohr.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
