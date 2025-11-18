Börse Frankfurt: MDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Der MDAX zeigte sich heute mit negativen Notierungen.

Der MDAX tendierte im XETRA-Handel letztendlich um 2,06 Prozent tiefer bei 28 488,90 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 343,726 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der MDAX 1,20 Prozent leichter bei 28 738,55 Punkten, nach 29 086,93 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 28 398,51 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 28 774,20 Punkten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der MDAX 29 512,77 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, betrug der MDAX-Kurs 30 993,03 Punkte. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 18.11.2024, bei 26 195,18 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 10,77 Prozent zu. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 23 135,20 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Gerresheimer (+ 0,90 Prozent auf 24,56 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,48 Prozent auf 41,60 EUR), WACKER CHEMIE (+ 0,45 Prozent auf 67,55 EUR), TAG Immobilien (-0,07 Prozent auf 14,05 EUR) und Lufthansa (-0,18 Prozent auf 7,63 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Fraport (-6,22 Prozent auf 71,60 EUR), RTL (-5,80 Prozent auf 31,65 EUR), LANXESS (-4,29 Prozent auf 15,83 EUR), TUI (-4,13 Prozent auf 7,33 EUR) und Delivery Hero (-3,83 Prozent auf 16,05 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3 585 711 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 40,011 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

2026 präsentiert die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index zeigt die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 17,40 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at