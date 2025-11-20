Lufthansa Aktie

Lufthansa-Investment 20.11.2025 10:04:01

MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lufthansa von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in Lufthansa eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde die Lufthansa-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Lufthansa-Papier bei 9,56 EUR. Bei einem Lufthansa-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,456 Lufthansa-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2025 auf 7,91 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82,67 EUR wert. Damit wäre die Investition um 17,33 Prozent gesunken.

Zuletzt ergab sich für Lufthansa eine Börsenbewertung in Höhe von 9,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

