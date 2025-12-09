Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|
09.12.2025 21:19:20
Experts see US security strategy as an affront to the EU
The US "course correction" for Europe alarms experts. Still, EU politicians stand by the transatlantic partnership despite many accusations. Reactions from Brussels.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)mehr Nachrichten
|
09.12.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 steigt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
09.12.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
09.12.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.12.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
09.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Strategy (ex MicroStrategy)-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
08.12.25
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
|
08.12.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
08.12.25
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Strategy (ex MicroStrategy)
|163,55
|4,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street schlugen die Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.