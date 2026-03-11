Optimismus in New York: Schlussendlich Pluszeichen im NASDAQ Composite

Schlussendlich schloss der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 22 716,13 Punkten ab. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,327 Prozent auf 22 771,27 Punkte an der Kurstafel, nach 22 697,10 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 22 602,33 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22 877,71 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 2,40 Prozent. Vor einem Monat, am 11.02.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 066,47 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 11.12.2025, einen Wert von 23 593,86 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 11.03.2025, bei 17 436,10 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,24 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 061,97 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Commercial Vehicle Group (+ 25,31 Prozent auf 2,03 USD), Oracle (+ 9,18 Prozent auf 163,12 USD), Ballard Power (+ 9,14 Prozent auf 2,15 USD), Century Aluminum (+ 8,42 Prozent auf 58,07 USD) und AXT (+ 6,91 Prozent auf 47,36 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Nissan Motor (-8,80 Prozent auf 2,28 USD), TransAct Technologies (-8,55 Prozent auf 3,21 USD), Donegal Group B (-5,19 Prozent auf 15,15 USD), Dorel Industries (-5,15 Prozent auf 1,29 USD) und Upbound Group (-4,94 Prozent auf 18,30 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 35 962 537 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,865 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,90 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at