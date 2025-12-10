Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
10.12.2025 05:33:00
Facebook überarbeitet Design und wird Instagram damit immer ähnlicher
Facebook will per Redesign einfacher bedienbar werden, einschließlich Navigation und Beitragserstellung. Auch der algorithmische Feed soll verbessert werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
