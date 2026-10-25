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25.10.2026 08:16:38

Fällt die WM-Entscheidung? Antonelli startet von Pole

AUSTIN (dpa-AFX) - Kimi Antonelli kann sich möglicherweise schon heute zum jüngsten Weltmeister der Formel 1 küren. Der 20 Jahre alte Italiener startet in den Großen Preis der USA von der Pole Position. Er muss das Rennen in Austin im US-Bundesstaat gewinnen, zudem darf Mercedes-Teamkollege George Russell nicht über Rang neun hinaus kommen und Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Ferrari über Platz sieben.

Russell wurde im Qualifying Sechster, Hamilton Fünfter. Neben Antonelli wird Max Verstappen im Red Bull in der ersten Startreihe stehen, wenn heute Abend (21.00 Uhr/Sky) die roten Ampeln auf dem Circuit of The Americas erlöschen. Dritter in der K.o.-Ausscheidung wurde Verstappens Teamkollege Isack Hadjar vor Charles Leclerc im Ferrari. Nico Hülkenberg hatte im Audi die Top Ten knapp verpasst./jmx/DP/zb

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