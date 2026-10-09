Mercedes-Benz Group Aktie
|39,25EUR
|0,14EUR
|0,36%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Die Marge im Pkw-Geschäft der Stuttgarter dürfte im dritten Quartal unterhalb der für das Gesamtjahr prognostizierten Spanne von 3 bis 5 Prozent liegen, schrieb Tom Narayan in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 14:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 14:37 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
54,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
39,19 €
|
Abst. Kursziel*:
37,81%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
39,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,60%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
07:40
|Mercedes-Benz-Aktie im Blick: RBC-Rating bleibt unverändert bei ‘Sector Perform’ (dpa-AFX)
|
08.10.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
08.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
08.10.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
08.10.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
08.10.26
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
08.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|39,06
|-0,13%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:25
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:22
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:16
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|08:06
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07:50
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07:48
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|07:45
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|07:39
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Carrefour Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|08.10.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Enel Buy
|UBS AG
|08.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|08.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|08.10.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|08.10.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|08.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|08.10.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|08.10.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG