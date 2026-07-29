Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
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29.07.2026 15:23:20
Ferrari EV designed by Jony Ive has already hit 2026 sales target
Italian carmaker reports strong demand from China for electric model derided for its unconventional designWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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