Ferrari Aktie
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WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
Ferrari Buy
RANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Buy" belassen. Die kurzfristigen Erwartungen blieben ambitioniert, schrieb Nicolai Kempf am Mittwoch. Die Berechenbarkeit der Gewinnentwicklung sei allerdings überragend und mache die Aktien des Luxusautobauers zu einem relativ sicheren Hafen./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
465,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
377,00 €
|
Abst. Kursziel*:
23,34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
372,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,82%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
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