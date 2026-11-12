RANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Buy" belassen. Die kurzfristigen Erwartungen blieben ambitioniert, schrieb Nicolai Kempf am Mittwoch. Die Berechenbarkeit der Gewinnentwicklung sei allerdings überragend und mache die Aktien des Luxusautobauers zu einem relativ sicheren Hafen./rob/ag/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET



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