NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ferrari von 300 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. James Grzinic erhöhte am Mittwoch nach den Zahlen der Italiener seine Schätzungen für 2026. Die enthusiastische Reaktion am Markt auf eine eher zuversichtlichere Prognose für 2026 sei verständlich angesichts der schwachen Kursentwicklung seit Oktober./rob/ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 11:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 11:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



