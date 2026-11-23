Ferrari Aktie
|357,15EUR
|0,40EUR
|0,11%
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
Ferrari Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ferrari mit einem Kursziel von 427 Euro auf "Buy" belassen. Der Preis für das jüngst vorgestellte Modell "Challenge Stradale" des Luxussportwagenbauers, welches bei den Kunden auf Begeisterung gestoßen sei, liege deutlich unter seiner Erwartung, schrieb Michael Filatov am Montag. Vor diesem Hintergrund könnten sich seine Absatzprognosen für die beiden kommenden Jahre als konservativ erweisen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 06:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
427,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
359,00 €
|
Abst. Kursziel*:
18,94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
360,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,59%
|
Analyst Name::
Michael Filatov
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ferrari N.V.
|
03.11.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Ferrari auf 'Buy' - Ziel 384 Euro (dpa-AFX)
|
03.11.26
|ROUNDUP: Ferrari hebt Gewinnprognose erneut leicht an - Aktie auf Jahreshoch (dpa-AFX)
|
03.11.26
|Ferrari-Aktie gewinnt: Konzern passt Gewinnziele erneut leicht nach oben an (dpa-AFX)
|
02.11.26
|Ausblick: Ferrari stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
02.11.26
|Riesenzoff bei Ferrari: Hamilton stinksauer (dpa-AFX)
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: Ferrari verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.09.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Ferrari auf 'Overweight' - Ziel 380 Euro (dpa-AFX)
|
29.09.26
|Rolex was for crypto, Ferrari is for AI (Financial Times)
Analysen zu Ferrari N.V.
|07:56
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:56
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:56
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|362,25
|1,54%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:19
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:05
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|07:58
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:54
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:20
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:17
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:09
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Brenntag Underweight
|Barclays Capital
|06:57
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|SpaceX Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:34
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|20.11.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|20.11.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|20.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|DEUTZ Buy
|MPCM
|20.11.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|20.11.26
|Brenntag Hold
|MPCM
|20.11.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.11.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|UniCredit Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.11.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.11.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.11.26
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
|freenet Overweight
|Barclays Capital
|20.11.26
|AUTO1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)