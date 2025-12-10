Ferrari Aktie
|312,50EUR
|-9,90EUR
|-3,07%
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
Ferrari Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ferrari von 345 auf 310 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In Erwartung geringerer Fahrzeugauslieferungen in den kommenden Quartalen und einer stärkeren Margenverwässerung aufgrund steigender Abschreibungen und Amortisationen habe er seine Schätzungen für 2026 reduziert, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 14:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 14:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Hold
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
310,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
324,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,50%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
312,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,80%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Analysen zu Ferrari N.V.mehr Analysen
|09.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|312,50
|-3,07%
