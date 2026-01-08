Ferrari Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari auf "Hold" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Vor den Geschäftszahlen am 10. Februar dürfte sich bei der Bewertung der Aktien wohl nicht viel bewegen, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf mittlere Sicht könnten die Schätzungen für den Hersteller von Luxusautos noch etwas zurückgehen./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 12:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 12:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Ferrari N.V.
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
310,00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
323,10 €
Abst. Kursziel*:
-4,05%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
317,60 €
Abst. Kursziel aktuell:
-2,39%
Analyst Name::
James Grzinic
