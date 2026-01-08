Ferrari Aktie

317,60EUR -0,70EUR -0,22%
Ferrari für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.01.2026 19:47:47

Ferrari Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari auf "Hold" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Vor den Geschäftszahlen am 10. Februar dürfte sich bei der Bewertung der Aktien wohl nicht viel bewegen, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf mittlere Sicht könnten die Schätzungen für den Hersteller von Luxusautos noch etwas zurückgehen./rob/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 12:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 12:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Hold
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
310,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
323,10 € 		Abst. Kursziel*:
-4,05%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
317,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,39%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ferrari N.V.

mehr Nachrichten

Analysen zu Ferrari N.V.

mehr Analysen
19:47 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
16.12.25 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.12.25 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
12.12.25 Ferrari Buy UBS AG
11.12.25 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ferrari N.V. 317,60 -0,22% Ferrari N.V.

Aktuelle Aktienanalysen

20:25 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
19:47 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
18:55 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
17:28 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
16:25 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:45 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
15:09 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15:09 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15:06 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
15:05 AIR France-KLM Equal Weight Barclays Capital
15:04 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
15:04 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
14:43 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:43 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:01 GSK Hold Deutsche Bank AG
14:01 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:38 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:37 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:30 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:26 grenke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:24 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
13:22 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
13:21 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:20 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:17 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:59 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:59 Wienerberger Sell UBS AG
12:57 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:45 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
12:43 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
12:42 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:41 Shell Overweight Barclays Capital
12:38 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
12:38 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
12:37 UBS Outperform RBC Capital Markets
12:37 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
12:36 Santander Sector Perform RBC Capital Markets
12:35 Evonik Equal Weight Barclays Capital
12:32 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
12:30 STMicroelectronics Underweight Barclays Capital
12:29 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
12:26 AIXTRON Overweight Barclays Capital
12:22 Infineon Overweight Barclays Capital
12:21 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
12:05 Volvo AB Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:53 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:53 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:51 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
11:50 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
11:50 Nordex Buy Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen