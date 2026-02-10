NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Ein Rückgang der Auslieferungen um 5,2 Prozent im vierten Quartal bei einem Jahresgewinn im Rahmen der Erwartungen, dürfte zunächst die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick des Luxusautoherstellers auf 2026 sei weniger schlimm als befürchtet./rob/edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.