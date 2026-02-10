Ferrari Aktie

307,70EUR 25,40EUR 9,00%
Ferrari für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

10.02.2026 13:57:27

Ferrari Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Ein Rückgang der Auslieferungen um 5,2 Prozent im vierten Quartal bei einem Jahresgewinn im Rahmen der Erwartungen, dürfte zunächst die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick des Luxusautoherstellers auf 2026 sei weniger schlimm als befürchtet./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Hold
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
306,00 € 		Abst. Kursziel*:
-1,96%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
307,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,50%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

