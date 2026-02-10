Ferrari Aktie
|307,70EUR
|25,40EUR
|9,00%
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
Ferrari Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Ein Rückgang der Auslieferungen um 5,2 Prozent im vierten Quartal bei einem Jahresgewinn im Rahmen der Erwartungen, dürfte zunächst die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick des Luxusautoherstellers auf 2026 sei weniger schlimm als befürchtet./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Hold
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
300,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
306,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,96%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
307,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,50%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ferrari N.V.
|
15:43
|ROUNDUP: Ferrari schneidet besser ab als gedacht - Aktie erholt sich deutlich (dpa-AFX)
|
09.02.26
|Ausblick: Ferrari präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.01.26
|Spielwarenmesse in Nürnberg: Dann bau dir doch deinen eigenen Ferrari (Spiegel Online)
|
05.01.26
|Ferrari-Aktie gesucht: Exor sichert sich Rechte durch Verlängerung der Vereinbarung (Dow Jones)
|
23.12.25
|John Elkann’s year to forget: a pile-up of problems from family to Ferrari (Financial Times)
|
09.12.25
|ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Ferrari auf 420 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
08.12.25
|Ferrari-Aktie fällt: Morgan Stanley senkt Kursziel (dpa-AFX)
|
12.11.25