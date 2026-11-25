Ferrari Aktie
|372,75EUR
|9,85EUR
|2,71%
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
Ferrari Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 420 Euro auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf die Autobranche setzt die Investmentbank 2027 vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller, wie Analyst Jose Asumendi am Dienstag im großen Ausblick schrieb. Unter den Einzelwerten heißen die Favoriten Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo. Sie alle böten ein starkes Produktangebot, hohe Marktanteile und eine große Preismacht. Daraus resultierten eine solide Gewinnentwicklung sowie relativ verlässliche Barmittelzuflüsse und Renditen für die Anleger./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 22:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
420,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
361,20 €
|
Abst. Kursziel*:
16,28%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
372,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,68%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ferrari N.V.
|
23.11.26
|Der Knall von Las Vegas: Zieht Ferrari Konsequenzen? (dpa-AFX)
|
03.11.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Ferrari auf 'Buy' - Ziel 384 Euro (dpa-AFX)
|
03.11.26
|ROUNDUP: Ferrari hebt Gewinnprognose erneut leicht an - Aktie auf Jahreshoch (dpa-AFX)
|
03.11.26
|Ferrari-Aktie gewinnt: Konzern passt Gewinnziele erneut leicht nach oben an (dpa-AFX)
|
02.11.26
|Ausblick: Ferrari stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
02.11.26
|Riesenzoff bei Ferrari: Hamilton stinksauer (dpa-AFX)
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: Ferrari verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.09.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Ferrari auf 'Overweight' - Ziel 380 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Ferrari N.V.
|07:29
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|372,75
|2,71%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:15
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|AB InBev Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|AUMOVIO Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Sanofi Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:20
|Schaeffler Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Stabilus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:52
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:51
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:47
|Renault Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|24.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|24.11.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|24.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|24.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|24.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.