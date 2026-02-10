Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
|
10.02.2026 16:15:17
Ferrari reassures investors with better than expected forecasts
Shares jump more than 10% as CEO promises ‘discipline’ to continue delivering robust resultsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ferrari N.V.
|
10.02.26
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Ferrari auf 430 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
10.02.26
|Ferrari-Aktie mit Kurssprung: Quartalsergebnis besser als erwartet (dpa-AFX)
|
10.02.26
|AKTIE IM FOKUS: Ferrari im EuroStoxx nach Zahlen in der Pole-Position (dpa-AFX)
|
10.02.26
|Ferrari reassures investors with better than expected forecasts (Financial Times)
|
10.02.26
|ROUNDUP: Ferrari schneidet besser ab als gedacht - Aktie erholt sich deutlich (dpa-AFX)
|
09.02.26
|Ausblick: Ferrari präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.01.26