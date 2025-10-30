Fiserv Aktie
WKN: 881793 / ISIN: US3377381088
|
30.10.2025 09:49:00
Fiserv attracted hot money ahead of 44% stock-price nosedive
Fiserv, the fintech whose stock dived 44% on Wednesday after a profit warning, was bought by hedge funds who actively trade stocks prior to the collapse.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
