Fiserv Aktie
WKN: 881793 / ISIN: US3377381088
|
29.10.2025 19:23:02
Fiserv Shares Plunge 44% After Q3 Earnings Miss
(RTTNews) - Fiserv, Inc. (FI) tumbled 43.68 percent to $71.06, down $55.11 in Wednesday trading, after reporting third-quarter results that fell short of analyst estimates. The company posted net income of $792 million, or $1.46 per share, up from $564 million, or $0.98 per share, a year ago.
Fiserv shares opened at $71.36 and moved between $66.58 and $76.64, compared with a previous close of $126.17 on the New York Stock Exchange. Trading volume surged to 64.1 million shares, sharply higher than the average of 4.4 million.
The stock's 52-week range is $66.58 to $238.59.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fiserv Inc.mehr Nachrichten
|
31.10.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Fiserv-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fiserv von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
30.10.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
30.10.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
30.10.25