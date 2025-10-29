Fiserv Shares Plunge 44% After Q3 Earnings Miss

(RTTNews) - Fiserv, Inc. (FI) tumbled 43.68 percent to $71.06, down $55.11 in Wednesday trading, after reporting third-quarter results that fell short of analyst estimates. The company posted net income of $792 million, or $1.46 per share, up from $564 million, or $0.98 per share, a year ago.

Fiserv shares opened at $71.36 and moved between $66.58 and $76.64, compared with a previous close of $126.17 on the New York Stock Exchange. Trading volume surged to 64.1 million shares, sharply higher than the average of 4.4 million.

The stock's 52-week range is $66.58 to $238.59.