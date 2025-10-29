Fiserv Aktie

Fiserv für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881793 / ISIN: US3377381088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 19:23:02

Fiserv Shares Plunge 44% After Q3 Earnings Miss

(RTTNews) - Fiserv, Inc. (FI) tumbled 43.68 percent to $71.06, down $55.11 in Wednesday trading, after reporting third-quarter results that fell short of analyst estimates. The company posted net income of $792 million, or $1.46 per share, up from $564 million, or $0.98 per share, a year ago.

Fiserv shares opened at $71.36 and moved between $66.58 and $76.64, compared with a previous close of $126.17 on the New York Stock Exchange. Trading volume surged to 64.1 million shares, sharply higher than the average of 4.4 million.

The stock's 52-week range is $66.58 to $238.59.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fiserv Inc.mehr Nachrichten