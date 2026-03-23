Aware Aktie
WKN: 902788 / ISIN: US05453N1000
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23.03.2026 21:29:24
Forefront Analytics Expands iShares ESG Aware MSCI EM ETF Stake to $16 Million
According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, Forefront Analytics, LLC increased its holding in iShares ESG Aware MSCI EM ETF (NASDAQ:ESGE) by 165,743 shares. The fund’s quarter-end position value increased by $7.47 million, a figure that includes both new purchases and market price changes.This was a buy; ESGE now accounts for 14.18% of Forefront Analytics, LLC's 13F reportable assetsTop holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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