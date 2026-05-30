Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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30.05.2026 09:45:00
Forget SaaS: Why AI Agents Could Make ServiceNow and Palantir Technologies the Next Trillion-Dollar Platforms
The fear about how agentic artificial intelligence (AI) is making software-as-a-service (SaaS) companies obsolete is real. Many SaaS stocks have tanked over the past year, and these companies are trying to step up their models to remain relevant in an AI world.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Palantir
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29.05.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
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29.05.26
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28.05.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
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28.05.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 legt am Donnerstagnachmittag zu (finanzen.at)
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28.05.26
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25.05.26
|S&P 500-Wert Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Palantir-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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