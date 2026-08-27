FormFactor Aktie
WKN: 577767 / ISIN: US3463751087
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27.08.2026 15:58:01
FormFactor CEO Mike Slessor Sells 16,002 Shares for $2 Million
Mike Slessor, CEO of FormFactor, Inc. (NASDAQ:FORM), sold 16,002 shares of common stock on Aug. 14, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($130.95); post-transaction value based on Aug. 14, 2026 market close ($131.60).FormFactor is a specialized provider of critical testing infrastructure for the global semiconductor industry, with a market capitalization of $10 billion and TTM revenue of $902 million. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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26.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FormFactor-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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|Optimismus in New York: NASDAQ Composite schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
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19.08.26
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18.08.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite liegt im Minus (finanzen.at)
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18.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite sackt zum Start ab (finanzen.at)
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12.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FormFactor von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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12.08.26
|Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
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11.08.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)