FormFactor Aktie

FormFactor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577767 / ISIN: US3463751087

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27.08.2026 15:58:01

FormFactor CEO Mike Slessor Sells 16,002 Shares for $2 Million

Mike Slessor, CEO of FormFactor, Inc. (NASDAQ:FORM), sold 16,002 shares of common stock on Aug. 14, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($130.95); post-transaction value based on Aug. 14, 2026 market close ($131.60).FormFactor is a specialized provider of critical testing infrastructure for the global semiconductor industry, with a market capitalization of $10 billion and TTM revenue of $902 million. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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