Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|Vereinbarung abgeschlossen
|
04.12.2025 14:40:00
Formycon-Aktie klettert: Erste Partnerschaft für Vermarktung von Keytruda-Biosimilar
Damit gibt es für Formycon eine nicht näher bezifferte Vorabvergütung. Hinzu kommen weitere eventuelle Zahlungen, die vom Erreichen bestimmter Meilensteine abhängen, dabei gehe es voraussichtlich um eine Summe im hohen einstelligen Millionen-Euro-Bereich.
"Die Lizenzvereinbarung für die MENA-Region bildet den Auftakt der
Verpartnerungsaktivitäten für unseren Keytruda-Biosimilar-Kandidaten", sagte Nicola Mikulcik, Mitglied der Geschäftsführung, laut Mitteilung. Das Formycon-Medikament befindet sich derzeit in der späten Phase der klinischen Entwicklung, entscheidende Ergebnisse werden nach Unternehmensangaben für das erste Quartal erwartet.
Der Nachahmer FYB206 ist ein wichtiger Hoffnungsträger für die Bayern. Das Originalpräparat Keytruda ist eines der umsatzstärksten Arzneimittel weltweit. Der US-Konzern Merck & Co hatte mit dem Krebsmedikament (Wirkstoff Pembrolizumab) allein im vergangenen Jahr fast 30 Milliarden Dollar erlöst. Da die wichtigsten Patente für das Mittel in wenigen Jahren auslaufen, dürfte es einen Ansturm der Biosimilarhersteller geben. Formycon selbst will dabei laut früheren Aussagen ganz vorne mitmischen.
/tav/err/stk
PLANEGG-MARTINSRIED (dpa-AFX)
Aktien in diesem Artikel
|Formycon AG
|25,25
|-1,17%
|Merck Co.
|86,70
|-0,80%
