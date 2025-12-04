Merck Aktie

Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Vereinbarung abgeschlossen 04.12.2025 14:40:00

Formycon-Aktie klettert: Erste Partnerschaft für Vermarktung von Keytruda-Biosimilar

Formycon-Aktie klettert: Erste Partnerschaft für Vermarktung von Keytruda-Biosimilar

Formycon bringt sich für die Vermarktung seines Biosimilars zum Megablockbuster Keytruda von Merck & Co in Stellung.

Wie der Pharmahersteller am Donnerstag mitteilte, hat er eine exklusive Lizenz- und Liefervereinbarung für sein entsprechendes Präparat mit dem Namen FYB206 für die Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) abgeschlossen. Partner sei das Unternehmen MS Pharma. Die Aktie zieht via XETRA zeitweise um 7,08 Prozent auf 24,95 Euro an.

Damit gibt es für Formycon eine nicht näher bezifferte Vorabvergütung. Hinzu kommen weitere eventuelle Zahlungen, die vom Erreichen bestimmter Meilensteine abhängen, dabei gehe es voraussichtlich um eine Summe im hohen einstelligen Millionen-Euro-Bereich.

"Die Lizenzvereinbarung für die MENA-Region bildet den Auftakt der

Verpartnerungsaktivitäten für unseren Keytruda-Biosimilar-Kandidaten", sagte Nicola Mikulcik, Mitglied der Geschäftsführung, laut Mitteilung. Das Formycon-Medikament befindet sich derzeit in der späten Phase der klinischen Entwicklung, entscheidende Ergebnisse werden nach Unternehmensangaben für das erste Quartal erwartet.

Der Nachahmer FYB206 ist ein wichtiger Hoffnungsträger für die Bayern. Das Originalpräparat Keytruda ist eines der umsatzstärksten Arzneimittel weltweit. Der US-Konzern Merck & Co hatte mit dem Krebsmedikament (Wirkstoff Pembrolizumab) allein im vergangenen Jahr fast 30 Milliarden Dollar erlöst. Da die wichtigsten Patente für das Mittel in wenigen Jahren auslaufen, dürfte es einen Ansturm der Biosimilarhersteller geben. Formycon selbst will dabei laut früheren Aussagen ganz vorne mitmischen.

/tav/err/stk

PLANEGG-MARTINSRIED (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Formycon-Aktie im Aufwind: Zusätzliche Einnahmen aus Eylea-Biosimilar gesichert
Formycon-Aktie zieht an: Formycon arbeitet an Biosimilar für Dupixent von Sanofi
Formycon enttäuscht Anleger: Umsatz sinkt, operativer Verlust steigt - Aktie fällt

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Merck Co.mehr Nachrichten

Analysen zu Merck Co.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Formycon AG 25,25 -1,17% Formycon AG
Merck Co. 86,70 -0,80% Merck Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:40 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX und DAX legen zu -- Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag aufwärts, während auch der deutsche Leitindex höher steht. Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen