Freitagshandel in Europa: STOXX 50 beginnt Freitagshandel im Plus

Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,72 Prozent auf 4 090,34 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,187 Prozent auf 4 068,80 Punkte an der Kurstafel, nach 4 061,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 068,80 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 092,14 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0,079 Prozent. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 12.12.2023, bei 4 072,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.10.2023, lag der STOXX 50 bei 3 973,10 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 12.01.2023, einen Stand von 3 848,04 Punkten auf.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Unilever (+ 1,41 Prozent auf 38,49 GBP), Siemens (+ 1,34 Prozent auf 162,82 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,30 Prozent auf 45,25 EUR), Rio Tinto (+ 1,27 Prozent auf 55,21 GBP) und UBS (+ 1,16 Prozent auf 25,31 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Richemont (-1,00 Prozent auf 109,35 CHF), Diageo (-0,04 Prozent auf 28,15 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,02 Prozent auf 22,37 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,08 Prozent auf 62,27 EUR) und AstraZeneca (+ 0,24 Prozent auf 108,56 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 750 741 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 441,410 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

2024 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die BAT-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at