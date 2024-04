Freitagshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Der SDAX bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,09 Prozent leichter bei 14 274,52 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 118,239 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,693 Prozent auf 14 331,73 Punkte an der Kurstafel, nach 14 431,80 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 14 332,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 256,77 Punkten lag.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0,227 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.03.2024, betrug der SDAX-Kurs 13 713,39 Punkte. Vor drei Monaten, am 05.01.2024, lag der SDAX-Kurs bei 13 534,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.04.2023, wurde der SDAX mit 12 920,03 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 3,28 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 14 441,67 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Vitesco Technologies (+ 0,23 Prozent auf 66,10 EUR), Ceconomy St (+ 0,00 Prozent auf 1,94 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 0,00 Prozent auf 37,84 EUR), AUTO1 (-0,17 Prozent auf 4,74 EUR) und Befesa (-0,28 Prozent auf 36,16 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen ADTRAN (-3,93 Prozent auf 5,13 USD), Mutares (-2,84 Prozent auf 39,30 EUR), SÜSS MicroTec SE (-2,54 Prozent auf 36,40 EUR), Kontron (-2,43 Prozent auf 20,08 EUR) und NORMA Group SE (-2,13 Prozent auf 17,48 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die AUTO1-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 64 539 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 16,650 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

2024 hat die Deutsche Beteiligungs-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. In puncto Dividendenrendite ist die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

