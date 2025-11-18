SUSS MicroTec Aktie

SUSS MicroTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

18.11.2025 11:04:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel 42 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Die auf dem Kapitalmarkttag ausgegebenen Wachstumsziele deuteten auf eine starke Umsatz- und Margenentwicklung des Halbleiterzulieferers bis 2030 hin, schrieb Janardan Menon am Dienstag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

