SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|
18.11.2025 11:49:38
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel 39 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Die neuen Prognosen für Umsatz, Bruttomarge und operativer Marge für 2030 lägen über den Konsensschätzungen, schrieb Madeleine Jenkins am Montagabend. Der Markt werde sich nun vorwiegend auf die kurzfristige operative Umsetzung konzentrieren. Was das angehe, seien die Zahlen aus ihrer Sicht weitgehend risikofrei. Suss sei gut positioniert, um von den Kapazitätserweiterungen zu profitieren./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 17:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)mehr Nachrichten
|
11:49
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel 39 Euro (dpa-AFX)
|
11:04
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel 42 Euro (dpa-AFX)
|
17.11.25