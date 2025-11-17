Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der TecDAX nachmittags

Der TecDAX bewegt sich derzeit auf rotem Terrain.

Um 15:42 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 1,14 Prozent auf 3 494,31 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 559,048 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,326 Prozent fester bei 3 546,17 Punkten in den Handel, nach 3 534,64 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 551,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 3 481,23 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Der TecDAX lag vor einem Monat, am 17.10.2025, bei 3 656,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, einen Wert von 3 766,08 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, wurde der TecDAX mit 3 352,33 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 1,68 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Nagarro SE (+ 10,45 Prozent auf 64,45 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 9,88 Prozent auf 37,14 EUR), SMA Solar (+ 2,89 Prozent auf 32,00 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,66 Prozent auf 16,54 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 0,97 Prozent auf 93,40 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Siemens Healthineers (-4,44 Prozent auf 41,92 EUR), Bechtle (-3,14 Prozent auf 38,84 EUR), AIXTRON SE (-2,62 Prozent auf 17,31 EUR), JENOPTIK (-2,16 Prozent auf 19,51 EUR) und CANCOM SE (-1,92 Prozent auf 25,60 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 508 477 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 240,356 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2025 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Mit 7,46 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

