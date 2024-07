Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsstart seitwärts

Am Freitag geht es im TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,00 Prozent auf 3 394,88 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 525,281 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,016 Prozent auf 3 394,26 Punkte an der Kurstafel, nach 3 394,81 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 390,70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 398,64 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0,030 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 12.06.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 461,59 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 12.04.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 326,26 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 12.07.2023, bei 3 180,51 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,11 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit CompuGroup Medical SE (+ 1,74 Prozent auf 16,40 EUR), United Internet (+ 1,30 Prozent auf 21,78 EUR), Sartorius vz (+ 0,99 Prozent auf 245,80 EUR), QIAGEN (+ 0,86 Prozent auf 38,67 EUR) und SMA Solar (+ 0,85 Prozent auf 28,52 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil SÜSS MicroTec SE (-3,05 Prozent auf 66,70 EUR), Nemetschek SE (-1,08 Prozent auf 92,00 EUR), HENSOLDT (-0,99 Prozent auf 36,00 EUR), Bechtle (-0,81 Prozent auf 41,40 EUR) und Elmos Semiconductor (-0,77 Prozent auf 77,50 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 217 076 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 216,870 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

2024 präsentiert die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

