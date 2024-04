Freitagshandel in London: FTSE 100 am Mittag mit Abgaben

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 0,85 Prozent schwächer bei 7 908,05 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,514 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 975,89 Punkte an der Kurstafel, nach 7 975,89 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 7 975,89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 889,38 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,560 Prozent nach unten. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 05.03.2024, den Wert von 7 646,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.01.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 689,61 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 05.04.2023, mit 7 662,94 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,42 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 8 015,63 Punkte. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Melrose Industries (+ 0,12 Prozent auf 6,74 GBP), BP (+ 0,04 Prozent auf 5,09 GBP), BAE Systems (-0,02 Prozent auf 13,13 GBP), Smith Nephew (-0,04 Prozent auf 9,65 GBP) und Haleon (-0,09 Prozent auf 3,25 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Ocado Group (-4,37 Prozent auf 3,99 GBP), Pershing Square (-3,13 Prozent auf 38,92 GBP), DCC (-2,83 Prozent auf 54,90 GBP), Entain (-2,78 Prozent auf 7,75 GBP) und Halma (-2,75 Prozent auf 22,51 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 26 850 774 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 205,401 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

2024 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die BAT-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at