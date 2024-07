Freitagshandel in London: Letztendlich Gewinne im FTSE 100

Zum Handelsschluss verbuchte der FTSE 100 im LSE-Handel Gewinne in Höhe von 1,21 Prozent auf 8 285,71 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,537 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 186,35 Punkten, nach 8 186,35 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 8 181,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 290,33 Punkten lag.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,59 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.06.2024, stand der FTSE 100 bei 8 225,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.04.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 8 139,83 Punkte. Vor einem Jahr, am 26.07.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 676,89 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 7,31 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell NatWest Group (+ 7,04 Prozent auf 3,62 GBP), Anglo American (+ 5,08 Prozent auf 23,80 GBP), Ocado Group (+ 4,79 Prozent auf 4,46 GBP), RS Group (+ 4,45 Prozent auf 8,09 GBP) und Intertek (+ 4,26 Prozent auf 50,15 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Segro (-1,68 Prozent auf 8,92 GBP), Rightmove (-1,41 Prozent auf 5,60 GBP), Pershing Square (-1,20 Prozent auf 37,74 GBP), Fresnillo (-0,52 Prozent auf 5,79 GBP) und Imperial Brands (-0,33 Prozent auf 21,45 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 138 181 544 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 224,348 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

In diesem Jahr weist die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 10,14 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

