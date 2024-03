Freitagshandel in Zürich: SLI bewegt sich im Plus

Der SLI gewinnt aktuell an Fahrt.

Der SLI verbucht im SIX-Handel um 15:42 Uhr Gewinne in Höhe von 0,51 Prozent auf 1 876,37 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,174 Prozent auf 1 870,06 Punkte an der Kurstafel, nach 1 866,82 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 877,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 1 865,50 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der SLI bereits um 0,443 Prozent zu. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 01.02.2024, den Wert von 1 797,22 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 01.12.2023, bei 1 720,27 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 01.03.2023, einen Wert von 1 762,34 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 6,40 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 877,81 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Holcim (+ 2,27 Prozent auf 73,74 CHF), Straumann (+ 1,40 Prozent auf 141,55 CHF), Swatch (I) (+ 1,39 Prozent auf 211,50 CHF), Sandoz (+ 1,38 Prozent auf 27,84 CHF) und Novartis (+ 1,34 Prozent auf 90,69 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Kühne + Nagel International (-14,55 Prozent auf 254,30 CHF), ams (-2,90 Prozent auf 1,31 CHF), Swisscom (-0,24 Prozent auf 504,20 CHF), SGS SA (-0,24 Prozent auf 84,60 CHF) und Zurich Insurance (-0,19 Prozent auf 469,10 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 13 501 809 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 251,498 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

