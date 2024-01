Freitagshandel in Zürich: SPI liegt im Plus

Am Mittag zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 1,27 Prozent höher bei 14 790,04 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,965 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,389 Prozent höher bei 14 661,05 Punkten in den Handel, nach 14 604,20 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Freitag bei 14 661,05 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 824,32 Punkten erreichte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1,16 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 14 581,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.10.2023, lag der SPI-Kurs bei 13 562,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.01.2023, wies der SPI einen Wert von 14 533,39 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 1,51 Prozent aufwärts. Bei 14 824,32 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Addex Therapeutics (+ 14,73 Prozent auf 0,08 CHF), Lonza (+ 14,04 Prozent auf 422,30 CHF), SGS SA (+ 8,39) Prozent auf 81,36 CHF), Rieter (+ 5,84 Prozent auf 87,00 CHF) und ASMALLWORLD (+ 5,77 Prozent auf 1,65 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Zwahlen et Mayr SA (-9,49 Prozent auf 124,00 CHF), AIRESIS (-5,14 Prozent auf 0,50 CHF), MCH (-2,56 Prozent auf 3,80 CHF), Spexis (-2,56 Prozent auf 0,38 CHF) und Molecular Partners (-2,38 Prozent auf 3,91 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 15 449 201 Aktien gehandelt. Mit 262,808 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,31 zu Buche schlagen. Im Index bietet die OC Oerlikon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die höchste Dividendenrendite.

