Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ 100 am Mittag steigen

Um 17:59 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,39 Prozent stärker bei 17 381,56 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,518 Prozent höher bei 17 403,62 Punkten in den Montagshandel, nach 17 314,00 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 17 450,30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 311,88 Einheiten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 22.12.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 16 777,40 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, einen Wert von 14 560,88 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 11 619,03 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,06 Prozent nach oben. Bei 17 450,30 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Zscaler (+ 3,70 Prozent auf 239,84 USD), Datadog A (+ 3,35 Prozent auf 134,68 USD), Synopsys (+ 3,35 Prozent auf 534,63 USD), Atlassian A (+ 3,21 Prozent auf 250,75 USD) und CrowdStrike (+ 3,15 Prozent auf 299,70 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Gilead Sciences (-10,08 Prozent auf 78,49 USD), JDcom (-3,77 Prozent auf 21,45 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3,64 Prozent auf 167,88 USD), Booking (-2,31 Prozent auf 3 533,05 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (-2,27 Prozent auf 140,38 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 021 475 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,719 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,71 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,89 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

