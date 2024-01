Freundlicher Handel: Anleger lassen SLI nachmittags steigen

Um 15:42 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,31 Prozent stärker bei 1 769,13 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,119 Prozent höher bei 1 765,75 Punkten in den Montagshandel, nach 1 763,66 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 1 770,69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 751,36 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat, am 08.12.2023, wies der SLI einen Wert von 1 747,92 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, lag der SLI-Kurs bei 1 697,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, bei 1 714,17 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Temenos (+ 3,95 Prozent auf 78,48 CHF), Sonova (+ 1,82 Prozent auf 273,40 CHF), ams (+ 1,64 Prozent auf 1,99 CHF), Logitech (+ 1,42 Prozent auf 79,72 CHF) und Alcon (+ 1,25 Prozent auf 64,86 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil SGS SA (-3,71 Prozent auf 71,54 CHF), Kühne + Nagel International (-1,37 Prozent auf 294,40 CHF), Sika (-0,23 Prozent auf 255,00 CHF), Schindler (-0,19 Prozent auf 207,70 CHF) und Swisscom (-0,16 Prozent auf 514,80 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 773 988 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 274,212 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,70 erwartet. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,57 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

