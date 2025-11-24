FACC Aktie

FACC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2

ATX Prime-Entwicklung 24.11.2025 15:59:19

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime am Montagnachmittag fester

Derzeit zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.

Am Montag gewinnt der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 1,00 Prozent auf 2 408,04 Punkte. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,133 Prozent auf 2 387,47 Punkte an der Kurstafel, nach 2 384,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 2 433,41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 387,47 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 24.10.2025, einen Stand von 2 331,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 392,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, bei 1 761,01 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 31,88 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 461,76 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 745,07 Zählern.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell PORR (+ 5,94 Prozent auf 28,55 EUR), Wienerberger (+ 4,87 Prozent auf 28,84 EUR), STRABAG SE (+ 4,40 Prozent auf 76,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,17 Prozent auf 27,65 EUR) und FACC (+ 3,03 Prozent auf 10,20 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Kapsch TrafficCom (-4,09 Prozent auf 6,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,89 Prozent auf 26,00 EUR), ZUMTOBEL (-0,91 Prozent auf 3,27 EUR), Semperit (-0,91 Prozent auf 13,08 EUR) und Verbund (-0,88 Prozent auf 61,85 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 451 164 Aktien gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 34,603 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,75 zu Buche schlagen. OMV-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,95 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

